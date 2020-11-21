Прогноз погоды в Кировской области на 21 и 22 ноября: небольшой снег и перепады температуры

Во второй половине дня в субботу и в воскресенье возможно пойдет небольшой снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области для последней декады ноября стоит довольно теплая погода. В субботу, 21 ноября, утром будет пасмурно и столбик термометра не опустится ниже - 5 градусов. Правда, к вечеру станет холоднее. Температура понизится до - 8. Местами по области во второй половине дня возможно пойдет небольшой снег. Зато стихнет ветер: если утром синоптики прогнозируют юго-западный со скоростью 4,5 м/с, то к вечеру он сменится на южный, до 2,5 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится, но очень незначительно: с 755 до 757 мм рт. ст.

А вот в воскресение, 22 ноября, давление снова начнет падать - до 751 мм рт. ст. А температура воздуха наоборот будет повышаться: с - 9 утром, до - 7 днем и - 5 градусов вечером. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Южный ветер будет не сильным - 3-4 м/с и не поменяет свое направление.

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