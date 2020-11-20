В Кирове на улице Северное кольцо незаконно сжигали отходы

Нарушения удалось обнаружить с помощью квадрокоптера. Фото: kirovreg.ru

На улице Северное кольцо в городе Кирове незаконно сжигали отходы. Нарушения обнаружили специалисты регионального министерства охраны окружающий среды, которые провели рейд с использованием квадрокоптера.

В рамках проверки удалось выявить два случая сжигания отходов на улице Северное кольцо:

- 18 ноября в период с 14.30 до 15.00 на территории производственной площадки уничтожались древесные отходы;

- C 15.00 до 15.30 зафиксирован факт открытого сжигания, предположительного отходов пластика, на территории вблизи дома 29а.

О нарушениях министерство сообщило в Дежурную часть полиции и в пожарную охрану.

- При поступлении материалов о выявленных нарушениях из правоохранительных органов министерство примет меры административного воздействия, - сообщили в пресс-службе областного правительства.