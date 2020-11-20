В Нововятском районе Кирова создадут резервный источник водоснабжения

Резервный источник водоснабжения для Нововятского района поможет исключить перебои с водой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Население в Нововятске и Радужном получает воду из 60 скважин. Учитывая, что водные запасы в них истощаются, у жителей этих районов могут возникнуть перебои в водоснабжении. Помимо этого, есть еще одна проблема - сезонные изменения качества воды в скважинах. По некоторым элементам превышены предельно допустимые концентрации. Причем эти показатели в связи с истощением водных ресурсов Нововятского района ухудшаются.

Для решения этой проблемы МУП «Водоканал» планирует создать резервный источник водоснабжения для Нововятского района от очистных сооружений водопровода города Кирова. Строительство резервной ветки водовода планируется в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода».

Отметим, что специалисты «Водоканала» проанализировали возможности внедрения промышленных станций для очистки воды из имеющихся источников до требований СанПиН. Оказалось, что установка строительство всех необходимых сооружений и коммуникаций и установка оборудования повлечет рост тарифа на холодную воду на 1447%. А средняя сумма по квитанции за холодное водоснабжение для жителей будет увеличена в 13 раз.

А предлагаемое «Водоканалом» подключение Нововятска и Радужного к очистным сооружениям г. Кирова в рамках программы «Чистая вода» не отразится на тарифах за услуги водоснабжения для жителей.

В 2020-2021 годах «Водоканал» должен разработать проектную документацию по этому проекту. Строительство объекта запланированл в срок до 2024 года.

Специалисты администрации Кирова и МУП «Водоканал» готовы ответить на вопросы жителей микрорайонов.

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