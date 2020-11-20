В Слободском районе водитель «Газели» сбил двух пешеходов

Авария напротив дома №23 на улице Ленина в поселке Вахруши. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области под колесами малотоннажного грузового автомобиля пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщил в пресс-службе областного ГИБДД.

В пятницу, 20 ноября, в 15.25 напротив дома №23 на улице Ленина в поселке Вахруши произошла авария с участием двух пешеходов. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Газель» сбил двух человек которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате аварии мужчина и женщина получили травмы.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины совершения аварии, - сообщили в ведомстве.