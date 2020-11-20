Расследование уголовного дела экс-главы города Кирова завершено

На имущество и денежные средства Владимира Быкова наложен арест. Фото: архив «КП-Киров»

На данный момент региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Кирова Владимир Быкова.

Бывшему главе предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере;

- ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ - организация растраты денежных средств;

- ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ - пособничество в мошенничестве в особо крупном размере;

- ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Кировской области для изучения и утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд.

В пресс-службе ведомства рассказали, что сторона защиты ознакомилась с уголовным делом, которое составило 70 томов.

Напомним, что на имущество и денежные средства Владимира Быкова наложен арест.

Ознакомиться с окончательным обвинением экс-главе Кирова можно здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте