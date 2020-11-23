«Великий Волжский путь» пройдет через Кировскую область

Туристы смогут посетить сразу три города: Нижний Новгород, Киров и Пермь. Фото: Владислав Николаенко

В России началась продажа туров по «Великому волжскому пути». Этот туристический маршрут объединил 14 регионов ПФО. Кировская область вошла в число первых шести территорий, у которых были подготовлены соответствующие проекты. В результате крупнейший федеральный туроператор TUI Россия включил в линейку своих предложений ряд маршрутов регионов Приволжского федерального округа, разработанных в рамках проекта «Великий волжский путь». Кировская область представила маршрут «Три реки: Волга – Вятка - Кама». Благодаря ему туристы смогут посетить сразу три города: Нижний Новгород, Киров и Пермь.

Маршрут «Три реки: Волга – Вятка - Кама» запланирован на 4 дня и 3 ночи и осуществляется туроператором «Вездеход». Компания состоит в официальном реестре туроператоров внутреннего и въездного туризма, работает на рынке туристических услуг в Кирове с 2009 года и имеет все возможности организовать и провести экскурсионные программы для детей и взрослых, сообщили в правительстве Кировской области.

Туристов ждут: в Нижнем Новгороде поездка на канатной дороге через Волгу, в Кирове — увлекательное посещение парка динозавров, музеев шоколада и леденцов, а также крупнейшего в России детского космоцентра, в Перми — визит в Кунгурскую пещеру.

Чтобы рассказать об этом проекте, создан выставочный буклет, объединивший рассказы и самые яркие фотографии маршрутов.