Коронавирус в Кировской области: в инфекционных госпиталях находятся 3916 пациентов с COVID-19

242 человека выписаны домой из инфекционных стационаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 222 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 737 жителей области, в том числе 242 выписаны домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 3916 пациентов с COVID-19, у 3223 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 519 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

-119 пациентов с коронавирусом, 28 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 42 жителя области с «диагностическими» пневмониями, 9 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе 187.

В амбулаторных условиях проходят лечение 12502 пациента. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 23484 человека, из которых более 6100 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 114000 человек.