В Слободском районе «накрыли» очередное подпольное казино

На протяжении года терминалы «трудились» на благо злоумышленников. Фото: kirov.sledcom.ru

Четырех местных жителей подозревают в организации подпольного казино в Слободском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, в 2019 году четверо подозреваемых организовали в поселке Стулово игорный бизнес. Подпольное казино находилось в помещении на улице Трактовой. На протяжении года терминалы «трудились» на благо злоумышленников. В 2020 году подпольное казино «накрыли» сотрудники МВД. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

- В настоящее время в отношении каждого из подозреваемых возбуждены уголовные дела, - сообщили в ведомстве. - Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Слободском районе работал подпольный покерный клуб.