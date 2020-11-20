Несанкционированная свалка в Кирове: чиновников обязали убрать забетонированный лес в Чистых Прудах

На площади более 360 квадратных метров разлит бетон. Фото: epp.genproc.gov.ru

Вблизи поселка Чистые Пруды на территории Бахтинского сельского участкового лесничества обнаружена свалка бытовых отходов: обломков кирпича, фундаментных блоков и отходов лесопиления. Помимо этого, на площади более 360 квадратных метров разлит бетон.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что с 2018 года министерством лесного хозяйства не принимались меры по ликвидации несанкционированной свалки. Несвоевременное принятие мер способствовало увеличению места сброса отходов. Недавно надзорное ведомство обратилось в суд требованием обязать чиновников убрать отходы. Иск был удовлетворен.

- По ходатайству прокурора Кировской области Андрея Оборока суд вынес частное определение министру лесного хозяйства Кировской области, указав на факты ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства своих полномочий, что повлекло нарушение требований законодательства об охране окружающей природной среды.

Исполнение решения после его вступления в законную силу находится на контроле органов прокуратуры.