Пьяный водитель Lada Priora устроил ДТП в Яранском районе

Водитель Lada Priora выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/gibdd43

Пьяный водитель отечественной легковушки устроил ДТП на 175-ом км федеральной автодороги «Вятка». Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В четверг, 19 ноября, вечером произошла авария с участием двух легковых автомобилей в Яранском районе. По предварительной информации, 35-летний пьяный водитель Lada Priora выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где врезался в автомобиль Volkswagen Caddy.

В результате аварии травмы получил водитель отечественной легковушки. Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.