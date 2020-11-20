В ГИБДД предупредили кировчан о «сплошных проверках»

Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Госавтоинспекции проверят кировских автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Рейды пройдут в выходные дни в Октябрьском и Нововятском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«Сплошные проверки» состоятся 21 и 22 ноября. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

- В целях избежания конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, -сообщили в ведомстве.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 40 нетрезвых водителей. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 587 правонарушений.

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