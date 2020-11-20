Для кировчан открыли первый уличный каток

В планах у «Союза» открыть еще два катка рядом со школой № 60. Фото: admkirov.ru

В Кирове спортшкола «Союз» открыла первый в текущем сезоне уличный каток для горожан. Он находится рядом с учебным заведением на улице Горького, 37.

В управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту рассказали, что каждый желающий может посетить каток в свободное от тренировок спортсменов время. Расписание занятий размещено непосредственно у входа на ледовую коробку.

В планах у «Союза» открыть еще два катка рядом со школой № 60 по улице Воровского, 153 и на улице Зеленой, 32, а также обсуждается возможность заливки ледовой площадки рядом с «Море-парком».

В декабре будут открыты пять общегородских катков:

- на Театральной площади;

- в парке имени Ю.А. Гагарина;

- в Александровском парке;

- в парке ЛПК (Нововятский район);

- на стадионе по улице Павла Корчагина (Коминтерн).

Администрация города просит кировчан при посещении ледовых площадок соблюдать действующие ограничительные меры - социальную дистанцию и масочный режим.