Кировский спортсмен стал чемпионом ПФО по пауэрлифтингу

При весе 120 кг Валерий Течмурадов поднял штангу 270 килограммов. Фото: vk.com/youthsport43

Спортсмен из Советска стал победителем чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Нижегородской области. В городе Городце определялись лучшие спортсмены в классическом жиме.

Из десяти регионов Приволжского федерального округа в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Кировскую область представил Валерий Течмурадов.

Спортсмену помимо победы удалось установить свой личный рекорд. При весе 120 кг Валерий поднял штангу 270 килограммов. Чемпион отметил, что такого успеха ему удалось добиться благодаря ежедневным тренировкам и вере в себя. Еще Валерий поблагодарил своего тренера, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Николая Мельникова и спортивную школу Советского района.

Стоит отметить, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой соревнования прошли без зрителей и болельщиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте