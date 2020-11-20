В Кировской области продают зараженные свити

Зараженные фрукты привезли в наш регион из Израиля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кирове специалисты Россельхознадзора обнаружили партию зараженных фруктов - свити. В Россию они попали из Израиля, а в наш регион из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По результатам лабораторных испытаний в партии свити (95,2 кг) выявлен карантинный объект - красная померанцевая щитовка в нежизнеспособном состоянии.
Красная померанцевая щитовка - это коварный вредитель многих растений, который может привести к их гибели. Но для человека он не представляет опасности. В связи с этим все фрукты допустили до распространения в магазинах региона.
Специалисты советуют тщательно промывать теплой водой фрукты и овощи перед тем, как их съесть.
СПРАВКА «КП»
Свити - фрукт, выведенный в 1970-е годы в экспериментальной лаборатории Калифорнии (США). Задача, которую ставили селекционеры, заключалась в том, чтобы сделать грейпфрут слаще. Плоды свити остаются зелеными даже после полного созревания.
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