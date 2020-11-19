Оппозиция раскритиковала проект бюджета ФОМС на 2021 год

Депутаты утвердили параметры бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Фото: zsko.ru

В четверг, 19 ноября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. На нем депутаты утвердили параметры бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Доходы бюджета ФОМС запланированы в объеме 19 млрд 908 миллионов рублей, расходы - 19 млрд 978 миллионов рублей, дефицит - 69 миллионов рублей.

Общая численность застрахованных граждан в регионе составляет 1 миллион 309 тысяч человек. На одно застрахованное лицо в год выделяется 13 тысяч 981 рубль.

Заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Костин сообщил, что считает ФОМС ненужной надстройкой.

- Вот мы сейчас говорим о финансировании 13 тысяч рублей в год на человека, - отметил Владимир Александрович. - Из-за них у нас сокращены койки, дефицит врачей. При реформировании здравоохранения как раз создание ФОМС, как мне кажется, обусловило хроническое недофинансирование, с которым Кировская область столкнулась в период коронавируса. Сейчас регион захлебывается в этих самых проблемах. Поддерживать такую систему считаю невозможным, нужно вернуться к финансированию по потребностям: заболел человек - надо лечить. Финансирование здравоохранения должно быть полное и всеобъемлющее, без всякого ФОМСа.

Остальные оппозиционные фракции также отказались поддерживать проект бюджета.

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