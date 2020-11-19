Дома блокированной застройки в Кировской области попали под действие закона о защите прав дольщиков

Блокиированная застройка — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные дома блокируются друг с другом боковыми стенами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 19 ноября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. На нем депутаты поддержали изменения в региональный закон «О мерах по защите прав граждан - пострадавших участников долевого строительства».

Теперь законодательство по защите прав дольщиков распространяется и на жилые дома блокированной застройки, состоящие из трех и более блоков. В Кировской области это поможет решить такие проблемы, как, например, у покупателей жилья в слободе «Новое Сергеево».

- В Кировской области уже на протяжении ряда лет существует проблема слободы Новое Сергеево,- пояснила и.о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина. -Здесь возводилось жилье блокированной застройки, которое прежде не подпадало под действие закона по защите прав граждан, пострадавших участников долевого строительства. После внесения изменений в региональное законодательство расширяются возможности по оказанию помощи этим проблемным объектам.

Помимо этого, законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Объекты долевого строительства, которые могут быть не достроены, сейчас включаются в единый реестр проблемных объектов. Этот перечень объединяет жилье по всей стране. Полномочия по ведению данного реестра возложены – на АО «ДОМ.РФ». В связи, с чем министерство строительства Кировской области утрачивает право признавать граждан пострадавшими участниками долевого строительства и вносить их в соответствующий региональный реестр.

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