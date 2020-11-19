В Кирово-Чепецком районе огонь уничтожил двухквартирный жилой дом

Огонь вспыхнул вечером в двухквартирном жилом деревянном доме. Фото: gorod-che.ru
Пожар в селе Филиппово Кирово-Чепецкого района оставил без крова две семьи. В одной воспитывается двое несовершеннолетних детей, в другой - пятеро. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Портал Город Ч сообщает, что огонь вспыхнул вечером, 18 ноября, в двухквартирном жилом деревянном доме. В результате пожара полностью сгорела крыша, перекрытие, стены и пол дома, а также мебель, инвентарь и другое имущество.
По предварительной информации, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования. Ущерб составил 950 тысяч рублей.