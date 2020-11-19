Кировские власти потратили 2,3 миллиона рублей на новые легковушки

Автомобиль должен быть 2020 года выпуска и с бензиновым двигателем. Фото: Александр ГЛУЗ

Администрация города Кирова закупила три легковых автомобиля на общую сумму 2 миллиона 352 тысячи рублей. Цена за одну машину составляет 784 тысячи рублей. Деньги выделены из бюджета города, а поставщиком выбран АО «Маркетинг-бюро».

Согласно техническому заданию контракта, автомобиль должен быть 2020 года выпуска и с бензиновым двигателем. Кузов машины - пятидверный седан. Дорожный просвет - не менее 178 мм, объем двигателя не менее 1,6 литра, мощность - от 106 до 200 лошадиных сил.

Помимо этого, задние стекла автомобиля должны иметь тонировку, а в комплекте должена идти зимняя шипованная резина с стальными дисками R15.

По всей видимости, администрация закупила отечественные легковушки Lada Vesta.