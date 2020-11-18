Ледяные дожди и сильный ветер: в Кировской области объявили метеопредупреждение

Синоптики предупредили жителей о ледяном дожде
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сотрудники регионального МЧС объявили в регионе метеопредупреждение. В четверг, 19 ноября, порывы ветра в Кировской области местами будут достигать 18 м/с.
Кроме того, по информации Кировского ЦГМС, в отдельных районах пройдет ледяной дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -6…-11 градусов. Днем ожидается потепление до +2.
Водителей предупреждают о накате и гололедице на дорогах. Также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.