Ледяные дожди и сильный ветер: в Кировской области объявили метеопредупреждение

Синоптики предупредили жителей о ледяном дожде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники регионального МЧС объявили в регионе метеопредупреждение. В четверг, 19 ноября, порывы ветра в Кировской области местами будут достигать 18 м/с.

Кроме того, по информации Кировского ЦГМС, в отдельных районах пройдет ледяной дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -6…-11 градусов. Днем ожидается потепление до +2.

Водителей предупреждают о накате и гололедице на дорогах. Также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.