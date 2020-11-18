Рабочая группа Гордумы проработает инициативу о возвращении прямых выборов главы Кирова

Состав рабочей группы определится в ближайшие дни. Фото: duma.mo-kirov.ru

Совет Кировской городской думы отклонил инициативу «Справедливой России» о внесении новой нормы в закон о самоуправлении. Ранее авторы законопроекта предложили вернуть прямые выборы главы города, а также объединить две должности.

Экспертиза юридического отдела аппарата Гордумы обнаружила во внесенном на рассмотрение документе как внутренние противоречия, так и юридические неточности. По мнению специалистов, это повлечет за собой и неопределенность при правоприменении.

В итоге законопроект вызвал бурное обсуждение среди депутатов. По его итогам Совет думы принял решение о создании рабочей группы по подготовке изменений в закон о местном самоуправлении. Ее состав определится в ближайшее время.

Таким образом, в повестку заседаний Кировской городской думы инициатива не включена.