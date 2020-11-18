Центром ледового городка по традиции станет ель. Фото: zakupki.gov.ru

Заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин рассказал о подготовке Кирова к празднованию Нового года. На оформление власти планируют потратить более 23 миллионов рублей. В это сумму входят затраты на обустройство ледового городка на Театральной площади и создание четырех катков в разных районах Кирова, а также на работы по монтажу - демонтажу и транспортировки элементов.

Дмитрий Печенкин также рассказал, что при украшении Театральной площади и обустройстве катков будет использовано меньше льда. Часть конструкции планируется выполнить из деревянных конструкций, которые в дальнейшем можно использовать повторно.

- Массовых мероприятий в Кирове в новогодние каникулы не планируется, - подчеркнул Дмитрий Печенкин. - Тем не менее для горожан нужно создать праздничное настроение. Новый год, Рождество - для десятков тысяч людей это любимые семейные праздники.

Посмотреть, как будет выглядеть Театральная площадь в Новогоднюю ночь, можно здесь.

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