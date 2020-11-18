В Кирове планируют отремонтировать Южный обход за 53 миллиона рублей

Подрядчик обязуются предоставить гарантию на четыре года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте Госзакупок объявлен электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги Южный обход в городе Кирове.

Согласно опубликованной документации, областные власти ищут подрядчика, который обновит асфальт на участке протяженностью три километра. Помимо этого, планируют укрепить обочину.

На ремонт дороги собираются потратить 53 миллиона рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Аукцион должен пройти 26 ноября. Сами же работы планируют начать в мае 2021 года, а завершить в июле. Кроме того, подрядчик должен предоставить гарантию на четыре года.

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