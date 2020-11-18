Лоб в лоб: на трассе в Кировской области столкнулись легковушка и эвакуатор

Основной удар пришелся на водительскую сторону отечественной легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области произошло серьезное ДТП. На трассе Киров - Советск - Яранск «десятка» столкнулась с эвакуатором. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался во встречный эвакуатор Hyundai под управлением 37-летнего шофера. Основной удар пришелся на водительскую сторону отечественной легковушки. На фото, опубликованном сотрудниками Госавтоинспекции, видно, что «десятку» буквально вывернуло наизнанку.

В результате аварии водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы. Его срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.