В Богородском районе полицейские нашли браконьера, убившего лося

Штраф за незаконное убийство лося может быть в размере до 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Фото: Архив "КП"

В пункт полиции «Богородский» Кировской области 16 ноября обратился охотинспектор. Он заявил, что в 13 километрах от райцентра в лесу у нежилой деревни обнаружил тушу лося.

Сотрудники полиции выехали на указанное место и обн6аружили автомобиль, в который было погружено убитое животное. Водитель рассказал, что его попросили перевезти лося. В результате розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к отстрелу причастен житель Куменского района. Полицейские установили, что мужчина, 1983 года рождения, охотился без специального разрешения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые экспертизы и проверочные мероприятия, по результатам которых будет возбуждено уголовное дело. Браконьеру может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.