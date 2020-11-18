В Слободском на пешеходном переходе сбили девочку

Основной удар пришелся на лобовое стекло легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском под колесами отечественной легковушки пострадала девочка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Во вторник днем, 17 ноября, напротив дома №78 на улице Советской произошла авария с участием пешехода. По предварительным данным, 45-летний водитель LADA Granta сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Основной удар пришелся на лобовое стекло легковушки.

В результате аварии девочка получила травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ей не понадобилась

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.