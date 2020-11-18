Экс-заместитель генерального директора «Вятавтодора» вернет полученную взятку

Осужденный получил взятку в сумме 500 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

Экс-заместитель генерального директора «Вятавтодора» признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ - получение взятки в крупном размере. Приговором Кирово-Чепецкого районного суда мужчине назначили штраф в размере 3 миллиона рублей.

- В июне - июле 2019 года осужденный получил взятку в виде денег в сумме 500 тысяч рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах взяткодателя, в том числе покровительство при исполнении государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги на территории Кировской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После вступления приговора в законную силу городской прокурор направил в суд иск с требованиям признать сделку ничтожной, а также взыскать с осужденного 500 тысяч рублей в пользу государства.

В итоге Первомайский районный суд города Кирова признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Исполнение решения находится на контроле органов прокуратуры.

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