В Кирове еще 50 малышей получат путевки в детсады в декабре

В частных детских садах в 2020 году создано 223 бюджетных места. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В декабре 2020 года в районе Зонального института откроется новый филиал частного детского сада «РостОК». Две группы для малышей от полутора до трех лет, в этом учреждении будут работать на условиях муниципальных. Они будут созданы на средства федеральной субсидии. Как сообщили в департаменте образования Кирова, выдача путевок уже началась. Их выдают родителям ребятишек, которые родились с 1 января по 31 августа 2018 года и имеют первоочередное право на предоставление места в детском саду. В частный садик пойдут малыши из общей муниципальной очереди.

При этом плата за присмотр и уход за детьми, будет не выше средней суммы, которую тратят родители в муниципальных дошкольных учреждениях. Малыши, получившие путевки в частный детсад, будут посещать его пока не получат места в муниципальном.

В Кирове в этом проекте участвуют три частных дошкольных учреждения - «Детская страна», «РостОК», «Центр развития ребенка – «Детский сад Монтессори». В них создано 223 бюджетных места.

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