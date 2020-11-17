Экс-директор Вятского железнодорожного техникума заплатит штраф в 2,5 миллиона рублей

Директора задержали сотрудники УФСБ по Кировской области. Фото: kirov.sledcom.ru

Суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора Вятского железнодорожного техникума, которого обвиняли в присвоении чужого имущества и в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В 2019 году мужчина, пользуясь своим служебным положением, присвоил электроинструмент на сумму более 120 тысяч рублей. Помимо этого, в 2019 году директор получил планшет и электронные часы. Стоимость техники составила 190 тысяч рублей. За эти «подарки» мужчина пообещал заключить договор с одной из фирм города на организацию питания учащихся.

Но задуманным планам не удалось сбыться - директора задержали сотрудники УФСБ по Кировской области.

- На основании собранных доказательств суд, с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района города Кирова, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными функциями, сроком на 5 лет, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Приговор не вступил в законную силу.