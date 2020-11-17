«Родина» разгромно проиграла «нефтяникам»

«Нефтяники» на первой минуте сумели открыть счет. Фото: vk.com/hcrodinakirov

Во вторник, 17 ноября, на хабаровском льду состоялся заключительный матч выездной серии ХК «Родина». Соперником нашего клуба стала команда «СКА-Нефтяник».

Начало матча подопечные Андрея Рушкина провалили полностью. «Нефтяники» уже на первой минуте сумели открыть счет, а к 23 минуте хоккеисты «СКА» вели с разницей в четыре мяча. За пять минуть до перерыва соперники сумели реализовать еще один момент, 5:0 к концу тайма.

Вторую половину игры кировчане начали более активно, но не сумели воспользоваться моментами. Только в конце встречи хоккеисты «Родины» смогли забить мяч. Итоговый счет встречи 11:1 - гостевое поражение «Родины».

- Мы до игры понимали, что это встреча разных команд по уровню и задачам в сезоне, - прокомментировал главный тренер ХК «Родина» Андрей Рушкин. - «СКА-Нефтяник» один из лидеров российского и в целом всего хоккея. Нельзя говорить, что мы не пытались создать моменты. В принципе не могу сказать, что ребята не старались, но к сожалению, не получилось забить. Это заслуженная победа «СКА-Нефтяник».

Следующая игра команды состоится 21 ноября в 13.00 на домашнем льду. Наставники Андрея Рушкина скрестят клюшки с хоккеистами из клуба «Строитель» - город Сыктывкар.

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