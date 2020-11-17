Железнодорожный переезд в Нововятске вновь закроют

Спецтранспорт будут пропускать в оперативном режиме. Фото: Рамиль Галиев

На железнодорожном переезде в Нововятске проведут ремонтные работы по смене рельсов с применением тяжелой техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Из-за ремонтных работ переезд 970 километра в Нововятском районе временно закроют. Движения по нему ограничат с 20.00 19 ноября до 9.00 20 ноября. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

- Полное закрытие переезда для движения автотранспорта планируется с 23.00 до 5.00, - сообщили в ГЖД.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сообщается, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.