В Кировской области поступления в собственных доходов в бюджет снизились на 3,1%

Кировская область получила дополнительную дотацию на компенсацию недопоступивших доходов в размере 2,3 млрд рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Доходы областного бюджета за десять месяцев текущего года составили 26 млрд 800 миллионов рублей или 80,3% к годовому плану. Об этом сообщили в региональном Минфине.

В структуре собственных доходов:

- налоговые поступления - 25 млрд 625 миллионов рублей (95,5%);

- неналоговые - 1 млрд 206 миллионов (4,5%).

Налоговое доходы распределились следующим образом:

- на физических лиц - 10 млрд 200 миллионов рублей;

- на прибыль - 4 млрд 900 миллионов;

- акцизы - 5 млрд 100 миллионов рублей;

- УСН - 2 млрд 300 миллионов рублей;

- транспортный налог - 696 миллионов 900 тысяч рублей.

Неналоговые доходы в основном обеспечили платежи:

- за использование лесов - 744 миллионов рублей;

- от денежных взысканий - 315 миллионов 500 тысяч рублей;

- от использования имущества и от оказания платных услуг - 90 миллионов 900 тысяч рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления собственных доходов снизились на 3,1%. Основное недополучение произошло по налогу на прибыль организаций. Но Кировская область получила дополнительную дотацию на компенсацию недопоступивших доходов в размере 2 млрд 300 миллионов рублей.

Ранее в регионе прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на трехлетний срок. В 2021 году дефицит может составить 1 млрд 1 миллионов рублей. Подробнее здесь.

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