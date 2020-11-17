В Кирове водитель задавил лежащего на дороге пешехода

В результате аварии 42-летний мужчина погиб на месте. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки погиб мужчина. Информацию о ДТП сообщили в областном ГИБДД.

Смертельная авария произошла в понедельник, 16 ноября, напротив дома №8 на улице Пионерской. По предварительным данным, 30-летний водитель Fiat Albea задавил пешехода, который лежал на проезжей части. В результате аварии 42-летний мужчина погиб на месте.

За прошедшие сутки в Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает автолюбителям о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима, соответствующего погодным и дорожным условиям, а также дистанции до впереди идущего транспорта.