Более 40 миллионов рублей потратят на модернизацию стадиона «Трудовые резервы» в Кирове

В 2021 году на стадионе должно появиться новое современное футбольное поле с искусственным покрытием. Фото: admkirov.ru

Власти планируют провести масштабные работы на стадионе «Трудовые резервы» в Кирове. Уже в следующем году там должно появиться новое современное футбольное поле с искусственным покрытием.

Работы на объекте запланированы в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». В региональном Минспорта сообщили, что объем финансового обеспечения составляет 40,8 млн рублей, в том числе 40 млн рублей - за счет средств федерального бюджета.

Помимо этого, в 2021 году в регионе планируют построить десять многофункциональных спортивных площадок на базе хоккейных коробок в муниципальных образованиях, а также три комплекса ГТО в Слободском, Советском и Фаленском районах.

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