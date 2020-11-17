В Кирово-Чепецком районе демонтировали тюбинг-парк

Тюбинг-парк располагался на земле предназначенной для сельскохозяйственных работ Фото: r43.fssp.gov.ru

Предпринимателя из Кирово-Чепецка в судебном порядка заставили снести тюбинг-парк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Выяснилось, что предприниматель взял в аренду земельный участок, который предназначался для сельскохозяйственных работ. На нем предприимчивый мужчина обустроил зимний парк развлечений: установил подъемник, фонарные столбы и деревянную горку.

В итоге суд усмотрел в деятельности предпринимателя нарушения закона и заставил демонтировать тюбинг-парк. Мужчина обратился за отсрочкой исполнения требований исполнительного документа, однако ему было отказано.

В настоящее время зимний парк развлечений демонтирован. Договор аренды земельного участка с недобросовестным предпринимателем расторгнут в судебном порядке.

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