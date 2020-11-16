Полиция завела уголовное дело на кировчанина, обманувшего пожилую женщину

Кировчанин украл у женщины 520.000 рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях в полицию обратилась 79-летняя жительница Кирова. Она рассказала, что утром ей позвонили с неизвестного номера. Мужчина сообщил ей, что ее родственник стал виновником аварии с пострадавшими. И пояснил, что единственный способ уйти от уголовной ответственности — заплатить 520.000 рублей. Пенсионерка, несмотря на предостережение работников банка, сняла всю сумму. Затем она передала деньги по частям приезжавшим к ней курьерам.

На следующий день пожилая женщина связалась со своим родственником. Оказалось, что никакой аварии и инцидента не было. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Сейчас сотрудники органов устанавливают личность преступника.

Сотрудники полиции напоминают, что передавать деньги незнакомцам нельзя ни под каким предлогом. Если кто-то по телефону сообщает вам о проблемах с близкими, то первым делом надо самостоятельно им позвонить. Если же все-таки незнакомец попросит у вас деньги под видом сотрудника правоохранительного органа, то нужно обратиться в полицию по мобильному номеру 102 или 02.