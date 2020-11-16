Кировские депутаты предлагают отказаться от двоеглавия власти

Прямые выборы мэра были отменены в 2005 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Гордуму внесен законопроект, который может изменить региональный закон о местном самоуправлении. В документ предлагают добавить новую норму об объединении двух должностей: сити-менеджера и главы города. Глава администрации будет выборным лицом, а председатель городской думы по-прежнему будет избираться народными избранниками из числа депутатов. Однако он утратит статус главы города. С данной инициативой выступили депутаты от «Справедливой России».
- Действующая система двоеглавия власти доказала свою неэффективность, - рассказал Альберт Бикалюк. - Она оказалась крайне неустойчивой - 40% российских градоначальников не проработали в этой должности и половины отведенного им срока.
Депутат Михаил Ковязин подчеркнул, что ни один глава кировской администрации не проработал в своей должности положенные пять лет. Авторы считают, что у города должен быть один руководитель, который будет отвечать только перед жителями города.
Ни один глава кировской администрации не проработал в своей должности положенные пять лет. Фото: vk.com/sr_43
Напомним, что прямые выборы мэра были отменены в 2005 году. Сейчас глава города является председателем Гордумы, которого избирают на первом заседании из числа депутатов. Глава же администрации города назначается на контрактной основе через конкурс среди соискателей.
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