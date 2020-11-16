Кирово-Чепецкий Музей железной дороги выиграл грант на развитие туризма в размере 2,5 миллиона рублей

Музей железной дороги выиграл грант на 2,5 миллиона рублей. - vk.com/railwaymuseum

Благодаря победе, летом 2021 года в Кирово-Чепецком музее появится модульная гостиница из трех блоков. Ее сделают передвижной: располагаться она будет на железнодорожных платформах. Поэтому переночевать можно будет не только на территории музея, но и в любом месте Каринской узкоколейной дороги. Директор центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова похвалила Музей железной дороги и отметила его растущую популярность:

- Это одна из самых прекрасных достопримечательностей Кировской области, которая является редкостью в масштабах России. Туристы узнают о ней в интернете, через ресурсы Центра развития туризма и едут в наш регион, чтобы своими глазами увидеть действующую железную дорогу с шириной колеи меньше стандартной.

Об этапах строительства и продвижения гостиницы музей будет информировать в своей группе соцсети.