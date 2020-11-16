В ночь на 14 ноября кировчане наблюдали световой лес

В ночь на 14 ноября можно было наблюдать световой лес. - vk.com/meteokirov

Снимки необычного явления опубликовали в группе Вконтакте «Любительская метеорология в Кирове». Как объясняют эксперты, «световой лес» это - множество световых столбов, которые исходят от искусственных источников света, например, фонарей или прожекторов. По-другому такое явление называется "ледяные иглы", твёрдые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Днем их можно увидеть сверкающими в лучах солнца, а в темное время суток - лишь при температуре от -10 до -15 градусов.

Напомним, что последний раз «световой лес» наблюдался в Слободском 8 ноября 2019 года. Больше его не видели из-за аномально теплой зимы.