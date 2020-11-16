Кировчан не пустят на хоккей

Игра состоится 21 ноября в Кирове на стадионе «Родина». Фото: vk.com/hcrodinakirov

Первая домашняя игра ХК «Родина» пройдет без зрителей. Матч должен состоятся 21 ноября на стадионе «Родина» в 13.00. Наставники Андрея Рушкина скрестят клюшки с хоккеистами из клуба «Строитель» - город Сыктывкар. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

- В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 на территории Кировской области, присутствие зрителей на первом домашнем матче Чемпионата России по хоккею с мячом будет запрещено, - рассказали в пресс-службе клуба.

Для фанатов будет организована трансляция игры на Youtube канале.

- Мы очень надеемся, что уже скоро ситуация изменится в лучшую сторону и мы увидимся с нашим «12 игроком» на трибунах родного стадиона, - прокомментировали представители команды.

В настоящее время «Родина» провела в чемпионате России три игры:

14 ноября - «Байкал-Энергия» - «Родина». Счет: 12:4

10 ноября - «Волга» - «Родина». Счет: 2:2

7 ноября - «Ак Барс-Динамо» - «Родина». Счет: 6:4