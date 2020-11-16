Ссора в Фаленках закончилась убийством

Следователи устанавливают причины случившегося. Фото: kirov.sledcom.ru

Житель поселка Фаленки подозревается в убийстве своей 51-летней сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла в субботу, 14 ноября, в квартире на улице Перевозской в поселке Фаленки. В ходе распития спиртных напитков между 47-летним мужчиной и 51-летней женщиной вспыхнул конфликт. В хмельном порыве подозреваемый схватил нож и ударил свою сожительницу в грудь. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают причины случившегося. Назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.