Кировское предприятие задолжало своим работникам более 3 миллионов рублей

В настоящее время ситуация находится на контроле прокуратуры Нововятского района города Кирова. Фото: epp.genproc.gov.ru

Нововятское предприятие ООО «АльянсСтройПрофи, занимающиеся строительством жилых и нежилых зданий, не выдавало зарплату своим своим сотрудникам в августе-сентябре. Нарушение трудового законодательства вскрылось при проверке прокуратуры.

Выяснилось, что перед 110 работниками образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 3 миллионов рублей.

- Прокурор внес руководителю предприятия представление, а также возбудил в отношении должностного и юридического лица дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что после вмешательства надзорных органов предприятие частично выплатило зарплату в размере 1,7 миллиона рублей. В настоящее время ситуация находится на контроле прокуратуры Нововятского района города Кирова.