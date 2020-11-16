В Кировской области раздавили более тонны яблок и груш

Вся обнаруженная продукция была изъята из торгового оборота и уничтожена. Фото: rshn43.ru

В Кировской области уничтожили более тонны подозрительных фруктов. В Россию они попали из республики Молдова, а в наш регион из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области.

Специалисты проверили поступившую партию груш (768 кг) и яблок (490 кг). Оказалось, что товарная упаковка промаркирована ярлыками с указанием отсутствующих в списках производителей молдавских компаний. Помимо этого, у собственников отсутствовали документы о фитосанитарном состоянии, безопасности и качестве на яблоки и груши.

- Вся обнаруженная продукция была изъята из торгового оборота и уничтожена в специализированном автомобиле с последующим вывозом на полигон ТБО, - сообщили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте