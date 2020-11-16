В Кировской области только 17,3% семей могут позволить себе новый бюджетный автомобиль

В октябре текущего года цены на новые отечественные авто выросли на 2,1%. Фото: Александр ГЛУЗ

Кировская область заняла 62 место в рейтинге регионов России по доступности покупки нового автомобиля. Аналитики «РИА Рейтинг» учитывали семьи, которые способны осуществлять ежемесячные платежи при приобретении новой машины в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы.

- Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита три года, - прокомментировали эксперты. - Помимо займа учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других.

Согласно представленным данным, в Кировской области только 17,3% семей могут позволить себе приобрести автомобиль стоимостью до 550 тысяч рублей. При этом доля жителей региона, для которых доступна средняя по стоимости машина - 1,4 миллиона рублей, составила 4,6%. А вот семьи, которые могут приобрести премиум сегмент (5,5 миллиона рублей) - 0,4%.

Доступнее всего автомобили жителям Ямало-Ненецкого АО, Чукотки, Магаданской области, Москвы и Ханты-Мансийского АО. На последних местах рейтинга регионов: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесская республика.

Стоит отметить, что по данным Кировстата, в октябре текущего года цены на новые отечественные авто выросли на 2,1%, а на иномарки - на 1,4%.

Напомним, ранее Волго-Вятское ГУ Банка России подсчитало расходы автомобилистов на содержание авто. Подробнее здесь.

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