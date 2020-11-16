Погода в Кирове с 16 по 20 ноября: на рабочей неделе ожидается потепление

В среду в город придет небольшое потепление. Фото: Влад КОМЯКОВ

Начало рабочей недели в Кирове ожидается морозным. Однако уже к четвергу может значительно потеплеть. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на грядущую рабочую неделю.

Понедельник, 16 ноября, обещает быть прохладным. В течение дня температура воздуха будет скакать от -9 до -13 градусов. Юго-западный ветер наберет скорость до 1-2 метров в секунду, но могут быть порывы до 4 м/с.

Во вторник, 17 ноября, погода начнет меняться. Температура воздуха днем понизится до - 16 градусов. Возможны порывы ветра до 5 м/с. Небо должно быть ясным.

В среду, 18 ноября, в город придет небольшое потепление. Температура воздуха составит - 7 градусов. Порывы ветра - до 13 м/с.

В четверг, 19 ноября, потеплеет до нуля. Ветер ослабнет до 6 м/с. К вечеру возможен снег с дождем.

В пятницу, 20 ноября, в Кирове установится теплая погода с температурой воздуха + 1 градус. На протяжении всего дня ожидается пасмурная погода. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

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