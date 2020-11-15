В понедельник десятки кировских домов останутся без света

Без света останутся жители Ленинского, Октябрьского, Первомайского и Нововятского районов города. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 16 ноября, в ряде домов Кирова не будет электроэнергии. Отключение будет временным. В АО «Горэлектросеть» сообщили, что пройдут плановые работы на электросетях.

Без света останутся жители Ленинского, Октябрьского, Первомайского и Нововятского районов города. Самые везучие жители лишатся электричества всего на три часа, а кто-то - аж на целый рабочий день, в зависимости от района проживания.

График отключения электричества в Кирове:

График отключения электричества в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.