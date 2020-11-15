В Кировской области вновь подорожало топливо

Самую популярную марку бензина АИ-92 на заправках приобрести за 43 рублей 80 копеек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в октябре 2020 года.
Согласно опубликованным данным, цены выросли в следующих категориях:
- газомоторное топливо подорожало на 2,4%;
- дизель – 0,2%;
- АИ-98 – 0,9%;
- АИ-95 - 0,2%;
- АИ-92 - 0,3%.
Сейчас самую популярную марку бензина АИ-92 на заправках в Кирове можно приобрести за 43 рублей 80 копеек.
Напомним, ранее Волго-Вятское ГУ Банка России подсчитало расходы автомобилистов на содержание авто. Подробнее здесь.
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