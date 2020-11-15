В Кировской области вновь подорожало топливо

Самую популярную марку бензина АИ-92 на заправках приобрести за 43 рублей 80 копеек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в октябре 2020 года.

Согласно опубликованным данным, цены выросли в следующих категориях:

- газомоторное топливо подорожало на 2,4%;

- дизель – 0,2%;

- АИ-98 – 0,9%;

- АИ-95 - 0,2%;

- АИ-92 - 0,3%.

Сейчас самую популярную марку бензина АИ-92 на заправках в Кирове можно приобрести за 43 рублей 80 копеек.

Напомним, ранее Волго-Вятское ГУ Банка России подсчитало расходы автомобилистов на содержание авто. Подробнее здесь.

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