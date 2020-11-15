Пожилая женщина погибла в пожаре в деревне Лубягино

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В деревне Лубягино в пожаре погибла 64-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Трагедия произошла ночью 14 ноября в одной из квартир, расположенной на улице Новой. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. В результате происшествия, проживающая в квартире женщина погибла.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз с целью установить достоверные причины смерти и пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.