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Два человека погибли: на трассе в Кирово-Чепецком районе столкнулись «тринадцатая» и УАЗ

По факту ДТП проводится проверка
Виктор КарповВиктор Карпов
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Авария произошла на на одиннадцатом километре автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки.

Авария произошла на на одиннадцатом километре автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В жуткой аварии в Кирово-Чепецком районе погибли два человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Водитель «тринадцатая» вылетел на встречную полосу. Фото: k.com/gibdd43

Водитель «тринадцатая» вылетел на встречную полосу. Фото: k.com/gibdd43

В воскресенье, 15 августа, на одиннадцатом километре автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки столкнулись ВАЗ-2113 и УАЗ. По предварительной информации, водитель «тринадцатая» вылетел на встречную полосу.

- В результате происшествия два человека погибли: водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2113, - сообщили в ведомстве. - По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

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