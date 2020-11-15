Два человека погибли: на трассе в Кирово-Чепецком районе столкнулись «тринадцатая» и УАЗ

Авария произошла на на одиннадцатом километре автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В жуткой аварии в Кирово-Чепецком районе погибли два человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Водитель «тринадцатая» вылетел на встречную полосу. Фото: k.com/gibdd43

В воскресенье, 15 августа, на одиннадцатом километре автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки столкнулись ВАЗ-2113 и УАЗ. По предварительной информации, водитель «тринадцатая» вылетел на встречную полосу.

- В результате происшествия два человека погибли: водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2113, - сообщили в ведомстве. - По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.