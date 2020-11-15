Владимир Бакин «подрос» в рейтинге глав законодательных собраний

Владимир Бакин поднялся в рейтинге на шесть позиций и занял 70 место. Фото: zsko.ru
Компания «Медиалогия» подготовила ежемесячный рейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за октябрь.
Председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Бакин поднялся в рейтинге на шесть позиций и занял 70 место из 85. Аналитики считают, что усиление позиций связано с принятием на октябрьской сессии противоречивого законопроекта о сокращении числа народных избранников. Данная инициатива получила широкое обсуждение, как на региональном уровне, так и на федеральном. Несмотря на негативный настрой оппозиции, аппарату ОЗС удалось сформировать положительное мнение у населения региона.
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