Владимир Бакин «подрос» в рейтинге глав законодательных собраний

Владимир Бакин поднялся в рейтинге на шесть позиций и занял 70 место. Фото: zsko.ru

Компания «Медиалогия» подготовила ежемесячный рейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за октябрь.

Председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Бакин поднялся в рейтинге на шесть позиций и занял 70 место из 85. Аналитики считают, что усиление позиций связано с принятием на октябрьской сессии противоречивого законопроекта о сокращении числа народных избранников. Данная инициатива получила широкое обсуждение, как на региональном уровне, так и на федеральном. Несмотря на негативный настрой оппозиции, аппарату ОЗС удалось сформировать положительное мнение у населения региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте