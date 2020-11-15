Возбуждено уголовное дело: водитель, сбивший подростка в Слободском, задержан

Местонахождение водителя в кратчайшие сроки было установлено. Фото: vk.com/gibdd43

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело по факту смерти подростка в результате ДТП в городе Слободской.

Авария произошла ночью 13 ноября на улице Грина. 43-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу. От полученных травм юноша скончался на месте. После происшествия водитель фуры скрылся с места ДТП.

Местонахождение водителя в кратчайшие сроки было установлено. Мужчину задержали. В ходе допроса он признал вину.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по факту смерти 17-летнего молодого человека, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Слободском районе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчине может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.